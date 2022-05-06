Рязанцам напомнили о предметах, которые нельзя брать с собой на шествие «Бессмертного полка»

В День Победы в Рязани состоится шествие «Бессмертного полка». В этом году во время проведения массовых мероприятий будут действовать повышенные меры безопасности. В связи с этим мэрия напоминает рязанцам о предметах, которые нельзя брать с собой.

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В списке запрещённых предметов – оружие любого вида, стеклянные бутылки, прозрачные пластиковые и металлические контейнеры, все виды жидкостей любых объёмов, парфюмерия, продукты питания, алкогольные напитки, профессиональное оборудование для фото- и видеофиксации (за исключением прошедших аккредитацию представителей СМИ). Полный перечень доступен по ссылке.

Отметим, что входы для постранения колонны будут осуществляться через рамки металлодетектора в районе домов 63, 78 и 69/2 по Малому шоссе и в районе доме 2/53 по улице Чкалова.