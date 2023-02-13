Рязанцам напомнили о порядке предоставления налоговых льгот на имущество

Гражданам, имеющим налоговую льготу на имущество, нужно заявить об этом до 15 апреля. Речь идёт о тех, сведения о которых не поступают автоматически в налоговые органы. Подробности привели в пресс-службе УФНС по Рязанской области.

Большей части рязанцев льготы по имущественным налогам предоставляются проактивно, то есть заявлять о них нет необходимости: сведения налоговые органы получают от других ведомств.

К таким категориям относятся пенсионеры, инвалиды, граждане предпенсионного возраста, ветераны боевых действий и многодетные граждане. Налоговые органы получают сведения о них в рамках межведомственного взаимодействия с Социальным фондом России, органами Росреестра и региональными органами соцзащиты.

Но есть отдельные категории граждан, по которым сведения о льготах не поступают автоматически в налоговые органы. Таким налогоплательщикам нужно подать заявление об имеющейся льготе до 15 апреля 2023 года, до начала проведения массовых расчётов имущественных налогов.

Это можно сделать в электронном виде – через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично – через любую налоговую инспекцию или МФЦ, а также по почте.

Сведения о льготе есть в Личном кабинете в разделе Профиля «Сведения/Льготы». Прежде чем подавать заявление, пользователям следует просмотреть этот раздел.

Полный перечень льгот по имущественным налогам доступен с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.