Рязанцам напоминают об активизации дистанционных мошенников.

В регистрационных подразделениях ГИБДД жителям региона раздают памятки с рекомендациями против мошенников. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Правила, которые помогут гражданам не стать жертвами злоумышленников, просты.

При покупках товаров в интернете рекомендуют проявлять бдительность. Насторожить должны отсутствие фактического адреса, телефона продавца или слишком низкая цена товара.

Стоит позвонить продавцу по телефону и выяснить особенности товара. Если на другом конце провода происходит заминка, лучше отказаться от покупки. Полезно навести справки о продавце, посмотреть отзывы на интернет-магазин. Хороший вариант — оплачивать стоимость товара по факту курьерской доставки.

Если вам звонят с незнакомого номера и представляются сотрудниками службы безопасности банка, нельзя продолжать разговор. Необходимо положить трубку и сразу же сообщить о звонке в полицию и банк.