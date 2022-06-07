Рязанцам напоминают о возможности воспользоваться кредитными каникулами

Жители Рязанской области получили кредитные каникулы по 286 договорам на 128,5 млн рублей. Почти 80% суммы приходится на ипотечные кредиты: каникулы предоставлены по 70 заявкам, в среднем каждая – на 1,46 млн рублей.

Также уже пересмотрены условия 171 договора потребительского кредитования на 22,1 млн рублей, 6 автокредитов и 38 заявок по задолженности по кредитным картам. Если у заемщика несколько кредитов, заключенных до 1 марта 2022 года, по закону о кредитных каникулах он может запросить отсрочку по каждому из них. Во время льготного периода должник освобождается от всех платежей, штрафы и пени не растут, а кредитор не может продать находящуюся в залоге машину или квартиру. Льготный период может составлять до 6 месяцев.

— Чтобы уйти на каникулы, заемщик должен подтвердить, что его ежемесячный доход снизился на 30% и более. Факт необходимо подтвердить: предоставить справку из ФНС, уведомление о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист или иные документы, — напоминает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Если заемщик не попадает под действие закона о кредитных каникулах, он может обратиться в банк с просьбой пересмотреть условия договора в рамках собственных программ кредитора. Заемщики просят снизить ежемесячные платежи или полностью приостановить выплаты на некоторое время. И банки идут навстречу клиентам: реструктуризация проведена по 1419 заявкам на 643,4 млн рублей. Чаще всего рязанцы просили реструктуризацию по потребительским кредитам, они составили около двух третьих от числа и объема одобренных заявок.