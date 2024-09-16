Рязанцам для счастья нужно 210 тысяч рублей в месяц

Доход, который нужен для среднестатистического рязанца, составил 210 тысяч рублей в месяц. результаты предоставил исследовательский центр портала Superjob.ru.

В России исследования показали, что в 2023 году люди ощущают себя счастливыми, зарабатывая 250 тысяч рублей в месяц. С марта эта цифра увеличилась на 16%, а за год на 25%.

Выяснилось, что мужчинам для достижения счастья необходимо на 50 тысяч рублей больше, чем женщинам (270 тысяч против 230 тысяч). Молодым россиянам возрасте до 24 лет требуется 185 тысяч рублей, тогда как тем, кто старше 45 лет, необходимо 260 тысяч.

Наименьшие суммы, необходимые для ощущения счастья, были зафиксированы в Кирове — 190 тысяч рублей. Рязань и Кемерово расположились на втором месте с необходимостью 210 тысяч рублей. В то же время, в Москве для счастья требуется самая высокая сумма — 276 тысяч рублей.