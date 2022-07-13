Рязанца задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Сотрудники ППСП задержали в Рязани 36-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Подробности сообщили в областном управлении МВД.

Горожане заметили в подъезде дома на улице Тимакова подозрительного мужчину и обратились к правоохранителям.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области нашёл в подъезде 36-летнего местного жителя, который не мог ответить на вопросы о цели визита в этот подъезд. Речь мужчины была сбивчивой.

Патрульные заметили признаки наркотического опьянения у подозреваемого. Приехавшие оперативники, которые специализируются на пресечении незаконного оборота наркотиков, нашли при злоумышленнике 4 шприца, один из них с жидким веществом. Шприц был направлен на исследование.

Мужчина доставлен в полицейский отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.