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Вторник, 22 февраля, 2022

Рязанца, совершавшего развратные действия в отношении девочек, отправили лечиться

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Рязанца, совершавшего развратные действия в отношении девочек, отправили лечиться

7info

Жителя Рязани, 1997 года рождения, совершившего развратные действия в отношении трёх маленьких девочек, отправили на принудительное лечение. Подробности дела сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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Молодого человека признали виновным в совершении развратные действия без применения насилия в отношении трёх малолетних девочек в период с марта 2017 по сентябрь 2020 года. Действия рязанца повлияли на психическое развитие детей.

Эксперты установили невменяемость задержанного, суд назначил принудительные меры медицинского характера.

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