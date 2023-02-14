Вторник, 14 февраля, 2023
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Рязанца подозревают в неправомерном обороте средств платежей

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В Рязани следователи завели уголовное дело на ранее судимого местного жителя 1988 года рождения. Мужчину подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, рязанец, являвшийся фиктивным руководителем коммерческой организации, передал неустановленному лицу банковскую бизнес-карту и телефон с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта организации. Фактически он осуществил сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

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