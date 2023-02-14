Рязанца подозревают в неправомерном обороте средств платежей

В Рязани следователи завели уголовное дело на ранее судимого местного жителя 1988 года рождения. Мужчину подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, рязанец, являвшийся фиктивным руководителем коммерческой организации, передал неустановленному лицу банковскую бизнес-карту и телефон с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта организации. Фактически он осуществил сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Расследование уголовного дела продолжается.