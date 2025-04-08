Рязанца подозревают в неправомерном обороте средств платежей

Жителя Рязани 23 лет подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Мужчина, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, открыл в двенадцати кредитных организациях расчетные счета и предоставил неустановленному лицу электронные средства, с помощью которых можно войти в системы дистанционного банковского обслуживания. Также незнакомцу подозреваемый передал электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.