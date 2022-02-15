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Вторник, 15 февраля, 2022

Рязанца осудят за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии

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Рязанца осудят за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Александр Ильин

Житель Рязанского района предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Летом 2021 года мужчина, будучи пьяным, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Освидетельствование показало у водителя 1,277 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

Преступление было квалифицировано по ч.1 ст.264.1 УК РФ. 

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Сейчас прокуратура Рязанского района направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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