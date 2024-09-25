Рязанца осудили на 14 лет за интимную связь с двумя несовершеннолетними девочками

В Рязани признали виновным мужчину, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что 35-летний мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Он совершил ряд преступлений против их половой неприкосновенности. Когда об этом узнали родственники, они обратились в правоохранительные органы.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Кроме того, осужденный на 12 лет лишен права заниматься любой педагогической деятельностью в отношении несовершеннолетних.