Среда, 25 сентября, 2024

Рязанца осудили на 14 лет за интимную связь с двумя несовершеннолетними девочками

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани признали виновным мужчину, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что 35-летний мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Он совершил ряд преступлений против их половой неприкосновенности. Когда об этом узнали родственники, они обратились в правоохранительные органы.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Кроме того, осужденный на 12 лет лишен права заниматься любой педагогической деятельностью в отношении несовершеннолетних.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани грузовой автомобиль снес дверь иномарке

Рязанцев возмутило качество ремонта пандуса и ступеней около автотранспортного техникума

В России могут ввести штрафы за выгул собак в неположенном месте

ГК «Зелёный сад» и технологический колледж подписали договор о сотрудничестве

В Подмосковье новорожденному раздавили голову щипцами

В Рязани комиссия по финансовой дисциплине погасила долги на 30,3 млн рублей

В Рязани возбудили уголовное дело против хозяев собаки, которая покусала ребенка

В Рязани преобразили парк Героев Отечественной войны 1812 года

В Рязани завершаются работы по благоустройству Рязанской ВДНХ

Женщину с 7-ю переломами спасли врачи Рязанской ОКБ

Как пенсионерам получить ежемесячную денежную компенсацию вместо услуг

Виталий Артемов констатировал нарушение графика строительства школы в Олимпийском городке