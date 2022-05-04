Рязанца, избившего водителя автобуса № 16, арестовали на два месяца

26-летнего жителя Рязани заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по статье о хулиганстве, максимальное наказание по которой 7 лет лишения свободы.
Инцидент случился утром 8 апреля на остановке «Стоматологическая поликлиника» в Дашково-Песочне. Очевидцы рассказали, что молодой человек вытащил из автобуса водителя и начал его избивать.
Позже УМВД опубликовало видео допроса подозреваемого. В ролике молодой человек рассказал, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.