Рязанца, избившего водителя автобуса № 16, арестовали на два месяца

26-летнего жителя Рязани заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд, согласившись с неоспоримыми основаниями, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.

- Реклама -

В отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по статье о хулиганстве, максимальное наказание по которой 7 лет лишения свободы.

Инцидент случился утром 8 апреля на остановке «Стоматологическая поликлиника» в Дашково-Песочне. Очевидцы рассказали, что молодой человек вытащил из автобуса водителя и начал его избивать.

Позже УМВД опубликовало видео допроса подозреваемого. В ролике молодой человек рассказал, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.