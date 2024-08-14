Среда, 14 августа, 2024

Рязанца будут судить за порнографию и выращивание конопли

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

Полицейские задержали 28-летнего рязанца, которого подозревают в распространении порнографии и культивировании конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Злоумышленником оказался работник одной из коммерческих организаций Рязани. Запрещенный контент он размещал в Интернете через свой аккаунт. Полицейские изъяли из дома рязанца электронные носители с порнографией.

Кроме этого, в квартире обнаружили кусты наркосодержащей конопли. Ее он выращивал в специальном боксе, который разместил в корпусе стиральной машины.

Против рязанца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Коноплю направили на исследование, после чего будет назначено наказание и за незаконное выращивание наркосодержащего растения.

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