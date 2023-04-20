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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

«Рязаньавтодор» закупил 8 комбинированных дорожных машин

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Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

Крупнейшая дорожная организация Рязанской области – АО «Рязаньавтодор» – приобрела 8 комбинированных дорожных машин.

Укрепление материально-технической базы предприятия продолжается. Задачу кардинально изменить подходы к строительству и ремонту дорогу поставил глава Рязанской области Павел Малков. Об этом сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

Артём Бранов: «Упор – на качество и сроки выполнения работ, современные стандарты и технологии, культуру производства»

С помощью универсальной техники зимой будут обрабатывать дороги противогололёдными материалами, а летом подвозить асфальт на строительные объекты, в том числе с нового асфальтобетонного завода, который скоро заработает в Скопинском районе.

«Рязаньавтодор» закупил 8 комбинированных дорожных машин
«Рязаньавтодор» закупил 8 комбинированных дорожных машин

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