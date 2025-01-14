Рязань выделила 87 млн рублей на ремонт поликлиники в Херсонской области

В 2024 году Рязанская область выделила 87 млн рублей на проведение первого этапа ремонта поликлиники Верхнерогачикской больницы. Об этом сообщил телеграм-канал министерства здравоохранения Херсонской области.

По данным ведомства, к концу года запланированные ремонтные работы были полностью завершены.

Рабочие провели демонтаж всех систем, заменили и утеплили кровлю, установили водосточную систему.

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— Также в поликлинике уже залиты черновые полы, готова отмостка и выполнена перепланировка второго этажа здания. Запущены внутренние инженерные сети — отопление и электроснабжение, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы продолжаются, ко второму этапу уже приступили. До конца мая планируется полностью завершить капремонт поликлиники, затем бригада начнёт работу на пищеблоке.

Рязанская область оказывает Херсонской шефскую помощь.