Рязань вошла в десятку городов с неблагополучной экологической обстановкой

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, как жители российских крупных городов оценивают экологическую обстановку в своём городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. Об этом сообщает RT.

Рязань вошла в десятку городов, где, по мнению опрошенных, ситуация с экологией плохая. С показателем 27% наш город занимает 9-е место, опережая Новокузнецк — 20%.

Хуже всего дела с экологией обстоят в Омске (42%), Саратове (39%) и Красноярске (38%).

Самым экологически чистым из крупных городов участники опроса считают Тюмень, делее с небольшим отрывом следуют Краснодар и Казань.

Рейтинг составлен по результату опроса 31 700 респондентов из 37 городов. В Рязани мнением поделились 700 горожан.

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