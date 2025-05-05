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Фото: пресс-служба Рязанского театра драмы
Культура и события

Рязань с гастролями посетят Мичуринский театр и Русский драматический театр имени Айтматова

Анастасия Мериакри

В мае Рязанский театр драмы с гастролями посетят Мичуринский драматический театр и Русский драматический театр им. Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

С 13 по 16 мая на рязанской сцене пройдут гастроли Мичуринского драматического театра.

13 мая (19:00) – комедия «За двумя зайцами» (16+)
14 мая (19:00) – социальная драма «Отцы и дети» (12+)
15 мая (19:00) – иммерсивная комедия «Дуры мы, дуры!» (16+)
16 мая (19:00) – лирическая комедия «Богатые невесты» (16+)

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С 21 по 25 мая в рамках больших гастролей свои постановки покажет Русский драматический театр им. Чингиза Айтматова.

21 мая (19:00) — фарс «Пиковая дама» (18+)
22 мая (19:00) — фарс «Куклы» (14+)
23 мая (19:00) — драма «Три сестры» (14+)
24 мая (18:00) — фантазия «Вий» (16+)
25 мая (18:00) — фарс «Куклы» (14+)

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