Рязань получит миллиарды на комплексную застройку. Где, кто и как реализует амбицизоный мегапроект? 

В середине июля президиум комиссии российского правительства по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина дал добро на реализацию двух проектов комплексной застройки в Смоленской и Рязанской областях.

Супершанс для Шлакового

В Рязани планируется освоить территорию площадью порядка 28,5 га, где можно в перспективе возвести объекты различного назначения общей площадью 577 тыс. кв. м. Эта цифра сопоставима с показателем ввода жилья по всему городу за полтора года, хотя речь идет о территории занимающей всего лишь 0,12% от площади Рязани.

Для озадаченных читателей незамедлительно раскроем интригу. Речь идет о преображении микрорайона Шлаковый, который появился на карте областного центра в середине 50 х годов и получил свое название от шлакоблочных многоквартирных домов, которые одними из первых стали появляться на этой территории.

По данным наших коллег из «КП-Рязань», речь идет о застройке в границах улиц Трудовой, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-го проезда Бабушкина, Пугачева, Чайкиной, Телевизионной, 1-го проезда Ломоносова, Матросова, Разина. На этом внушительном участке планируется создать полноценный жилой квартал, расселить 181 аварийный и ветхий дом, построить 2 школы, одну из них на 1200 мест, 2 детских сада, один из них на 750 мест, торговый центр, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс, ориентировочной площадью 10 000 кв. метров, а также административно-офисное здание площадью 3 600 кв. метров и встроено-пристроенные объекты.

Столь масштабные планы рождают, как минимум три непраздных вопроса. Кто, когда и за какие деньги сможет реализовать этот мегазамысел.

По расчетам федерального правительства, ориентировочные совокупные затраты инвестора составляют более 35,5 млрд рублей, доходы – 48,4 млрд рублей. 2,5 миллиарда вносит государственная компания — Фонд развития территорий. Вклад Рязанской области в проектирование и строительство объектов инфраструктуры – более 3,7 млрд рублей.

Семь лет и неготовый ответ

Проект планируется реализовать за семь лет- с 2024 по 2030 годы. Оставшуюся сумму, а это 29,3 млдр рублей, должны изыскать застройщики, которые по мнению федерального кабмина, станут приобретать свободные земельные участки под строительство жилья, причем в эти расходы будет включена часть затрат на инфраструктуру.

По замыслу суперпроект комплексной застройки выглядит впечатляюще, но когда начинаешь рассуждать о деталях, перспективы его воплощения, по крайней мере на сегодняшний день, кажутся туманными.

Прежде всего, неясно готовы ли к многомиллиардным вложениям застройщики и банки, которые, согласно действующим в России схемам, должны финансировать девелоперов?

Непонятно, будет ли проходить общественное обсуждение заявленных планов и насколько оно окажется открытым и конструктивным?

И, наконец, включены ли в предварительный проект строительство парковок, подъездных путей и новых инженерных коммуникаций с учетом высокого износа электро тепло и водопроводных сетей?