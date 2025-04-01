Рязань получит 7,5 млн рублей на оборудования контейнерных площадок

Подведены итоги конкурсного отбора для предоставления региональных субсидий на создание площадок накопления ТКО. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Больше всего средств для оборудования контейнерных площадок получит Рязань – 7,5 млн рублей. Около 5 млн будут направлены в Путятинский муниципальный округ, свыше 4 млн — в Милославское и несколько муниципальных образований Сараевского района.

Субсидии также получат Касимовский и Сасовский муниципальные округа, сельские поселения Пронского и Скопинского районов, Александро-Невский и Рязанский муниципальный район.

Реклама

Всего распределено 30 млн рублей, что позволит создать более 150 новых контейнерных площадок.