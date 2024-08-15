Два крупных фестиваля пройдут в Рязани на День города 30 августа

30 и 31 августа в Рязани в честь Дня города пройдут яркие мероприятия и события, которые обещают оставить множество впечатлений.

В субботу, 30 августа, с 14:00 до 17:00 на площади перед Зеленым театром в ЦПКиО состоится фестиваль культурных активностей «Рязанский косопуз — и швец, и жнец, и на дуде игрец» (6+), сообщает сайт городской администрации.

Главным героем и ведущим праздника станет Косопуз, который познакомит гостей с творчеством воспитанников рязанских школ искусств и предложит принять участие в увлекательных мастер-классах, квестах, народных и интеллектуальных играх. Участников ждут песни, танцы, конкурсы, фотозоны, аквагрим и множество других сюрпризов и подарков.

В этот же день в 17:00 на сцене Зеленого театра пройдет Четвертый музыкальный Кубок Губернатора «Поющий Косопуз-2024» (12+). В рамках этого соревнования команды КВН со всей России будут бороться за фигурки Косопузов трех степеней. Завершится фестиваль концертом команды КВН «Ровеньки» из города Орел, вице-чемпионов Высшей лиги.

Специально ко Дню города подготовлена веселая песня для Рязанского косопуза. Музыку написал Виктор Артамонов, стихи — Валерий Рыжков. Премьера песни состоится в первый день праздника в ЦПКиО.

31 августа мероприятия продолжатся, и Рязань продолжит праздновать свой День Рождения.