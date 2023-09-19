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Рязань, Касимов, Константиново — в числе популярных речных маршрутов из Москвы

7info
Фото: sobyanin.ru

От Южного речного вокзала Москвы речные суда чаще всего ходили до Рязани, села Константиново, родины Сергея Есенина, Касимова и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Южный речной вокзал начал работать только в 2023 году.

По данным Собянина, за лето Северный и Южный вокзалы Москвы обслужили 1000 судов, 175 тысяч пассажиров. Круизные корабли отправлялись в 30 городов России.

Речные вокзалы проводят различные мероприятия, выставки, фестивали, для москвичей работают летние бассейны.

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