От Южного речного вокзала Москвы речные суда чаще всего ходили до Рязани, села Константиново, родины Сергея Есенина, Касимова и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Южный речной вокзал начал работать только в 2023 году.

По данным Собянина, за лето Северный и Южный вокзалы Москвы обслужили 1000 судов, 175 тысяч пассажиров. Круизные корабли отправлялись в 30 городов России.

Речные вокзалы проводят различные мероприятия, выставки, фестивали, для москвичей работают летние бассейны.