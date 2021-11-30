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Вторник, 30 ноября, 2021
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Рядом с рязанской БСМП изменились правила парковки

7info7

Рядом с новым зданием рязанской БСМП на улице Гоголя изменились правила парковки. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Правила поменялись в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Рядом с медучреждением появились знаки, запрещающие стоянку и парковку транспорта. При нововведения начнут действовать с 20 декабря:

В соответствии с п.3 ст.21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» граждан информируют о введении запрета остановки и стоянки транспортных средств не позднее, чем за двадцать дней до установки соответствующих дорожных знаков. У БСМП знаки начнут действовать с 20 декабря, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее для посетителей организовали парковку, на её территории можно разместить более 50 автомобилей. Припаркованные не по правилась автомобили будут эвакуированы.

Рядом с рязанской БСМП изменились правила парковки

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