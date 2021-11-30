Рядом с рязанской БСМП изменились правила парковки

Рядом с новым зданием рязанской БСМП на улице Гоголя изменились правила парковки. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.
Правила поменялись в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Рядом с медучреждением появились знаки, запрещающие стоянку и парковку транспорта. При нововведения начнут действовать с 20 декабря:
Напомним, ранее для посетителей организовали парковку, на её территории можно разместить более 50 автомобилей. Припаркованные не по правилась автомобили будут эвакуированы.