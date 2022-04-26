Рядом с детсадом в Ульяновской области нашли тело соседа мужчины, убившего детей

На свалке рядом с детским садом в Ульяновской области обнаружили тело 68-летнего Александра Дронина — соседа 26-летнего стрелка Руслана Ахтямова, сообщает Telegram-канал «112».

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На имя Александра Дронина было зарегистрировано ружьё Иж-27, из которого велась стрельба. Кроме того, по данным источника, утром 26 апреля Ахтямов вместе Дрониным поехал на его «Ниве» в лес пострелять из ружья.

Сейчас на место обнаружения трупа пенсионера едет следственная группа. Правоохранители продолжают полиски отца стрелка.

В результате стрельбы погибла сотрудница учреждения, 5-летний мальчик и 6-летняя девочка. После убийства нападавший покончил с собой.