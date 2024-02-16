Риттер рассказал об огромных потерях ВСУ после удара российских «Искандеров»

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector рассказал об огромных потерях, которые понесли ВСУ в результате удара российских ракет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Риттера, российская армия ударила двумя «Искандерами» по скоплению украинских бойцов. Потери ВСУ составили 200 человек убитыми и 300 ранеными. Это число будет расти.

Скотт добавил, что фактически этим ударом российские военные «просто разнесли пару батальонов прямо на месте».

Экс-разведчик подчеркнул, что армия России регулярно наносит удары по резервам ВСУ, предотвращая их ротацию на передовой.