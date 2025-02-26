Рим падет, и наступит апокалипсис: что говорили Нострадамус и святой Малахия о нашем времени

14 февраля 2025 года стало известно, что 88-летнего Папу Франциска, главу Римско-католической церкви, экстренно госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем. Ему потребовалось переливание крови. Врачи сообщили, что его состояние остается тяжелым, учитывая возраст, слабость и хроническое заболевание легких. Основную угрозу, по их словам, представляет возможное заражение крови, которое может привести к сепсису, пишет портал Theday.ru.

24 февраля 2025 года представители церкви заявили, что состояние Франциска улучшилось. Но он по-прежнему остается в больнице и был вынужден отменить ряд мероприятий, запланированных на эту неделю.

Как оказалось, судьба Папы Римского, возможно, была предсказана еще в XVI веке. В одной из цитат из «Пророчеств» Нострадамуса, опубликованных в 1555 году, говорится:

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«Благодаря смерти очень старого понтифика… будет избран римлянин в добром возрасте. О нем будут говорить, что он ослабляет свою епархию… но он будет долго сидеть и заниматься активной деятельностью».

Долгое время эту фразу не воспринимали буквально. Однако Нострадамус, спустя века после своей смерти, продолжает удивлять исследователей. Теперь многие из них склоняются к мнению, что это пророчество может указывать на уход Папы Франциска и связанные с этим глобальные перемены.

А они, судя по дальнейшим строкам, могут быть значительными:

«Общая кровь зальет землю, люди будут жить с закрытыми ртами, и придет непредсказуемое».

Исследователи считают, что эти слова относятся именно к нашему времени. Более того, к этому же периоду относят и пророчество святого Малахии — французского монаха XII века.

Малахия предсказал правление «последнего папы», которого назвал «Петр Римлянин». Согласно дешифровке, это может быть преемник Франциска. Малахия говорил, что со вступлением на престол нового папы святой град Рим падет и наступит апокалипсис.

«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти своих овец среди множества терзаний; по свершении чего Город Семи Холмов будет разрушен, и беспристрастный Судья будет судить народ Свой. Конец».