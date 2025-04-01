Риэлтор из Томска извинилась за совет зарабатывать на погибших участниках СВО

Риелтор из Томска Марина Ситникова извинилась за совет зарабатывать на погибших участниках СВО, видео с ее участием опубликовал RT.
Женщина заявила, что ее слова были сарказмом в сторону бессовестных женщин.
Она добавила, что хотела обозначить проблему, однако сделала это в неуместной форме.
Незадолго до этого в соцсетях стал популярен ролик, в котором риелтор рассказала о «бизнес-плане», когда девушки выходят замуж за участников спецоперации, ждут их смерти и покупают квартиру за восемь миллионов рублей.