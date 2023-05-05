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Пятница, 5 мая, 2023

РИА Новости сообщило о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 Мая

Стражи порядка задержали пять участников признанной в России террористической организации «Артподготовка», сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, злоумышленники хотели устроить фейковую акцию «Небесный полк» 9 Мая. Целью провокации было создание помех для работы ПВО.

Собеседник пояснил, что члены объединения планировали запустить в разных городах связки воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги. При этом в конце апреля они разослали фейковые письма в Москве с целью привлечь к акции школьников, студентов и их родителей

В нескольких регионах прошли обыски по местам проживания активистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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