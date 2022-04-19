РГУ открывает «педагогические классы»

РГУ имени С.А. Есенина с 1 сентября 2022 года открывает в школах Рязани и Рязанской области «педагогические классы». О проекте, который успешно реализовывался в 90-х годах 20 века, а сейчас получил «новое прочтение» и должен успешно интегрироваться в образовательный процесс, мы поговорили с ректором университета Андреем Минаевым и проректором по учебно-методической деятельности Еленой Кирьяновой.

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— Андрей Иванович, здравствуйте! Какое место в системе классического образования РГУ имени С.А. Есенина занимает педагогическое направление?

— РГУ вырос из очень сильного педагогического вуза, его основой был педагогический институт имени С.А. Есенина. Мы понимаем, что важнейшим компонентом нашей работы является реализация образовательных программ, связанных с педагогическим образованием.

Около 50% бюджетных мест в вузе – это места, которые учредитель – Министерство высшего образования и науки РФ выделяет на реализацию именно подготовки учителей по разным предметам.

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Педагогическому образованию в классических университетах придаётся очень большое значение. Совсем недавно в Российской академии образования (РАО) прошёл первый Всероссийский форум «Педагогическое образование в российском классическом университете» в Российской академии образования (РАО), на котором обсуждались проблемы развития педагогического образования в классическом университете.

Участники форума выделили ряд ключевых вызовов, встающих перед отечественной системой подготовки педагогических кадров: необходимость обеспечения единства образовательного пространства, совершенствование моделей постдипломного сопровождения профессиональной деятельности педагога, усиление профориентационной работы среди школьников, обеспечение новых подходов к организации и проведению педагогических практик, решение проблемы цифровизации педагогического образования.

Нам в этом смысле повезло. Во-первых, мы сильны традициями и понимаем, как развивать это направление подготовки. Во-вторых, идёт непрерывное взаимодействие с педагогическим сообществом региона.

Мы постоянно взаимодействуем с Министерством образования и молодёжной политики Рязанской области. Реализуем проект «Рязанский педагогический форум», обсуждаем возможности возвращения конкурса «Педагогическое мастерство» и планируем создать сетевой институт педагогического образования.

Это будет структура с новыми методами и приемами образовательного процесса, среди которых ключевыми будут цифровые технологии реализации программ подготовки педагогов.

Одним из связующих звеньев – переходных проектов для повышения уровня педагогического образования в университете являются «Педагогические классы».

— Елена Анатольевна, расскажите о проекте «Педагогические классы».

— Проект реализуется в тесном контакте с Министерством образования и молодёжной политики Рязанской области. Министерство Просвещения РФ поставило задачу создать в стране к 2024 году пять тысяч классов психолого-педагогической направленности.

В Рязанской области профильные классы успешно работают практически во всех школах. Теперь, к профилю, например, физико-математическому или гуманитарному, может быть добавлена психолого-педагогическая направленность.

Это позволит школьникам получать не только пройти углубленную подготовку по математике, химии, биологии и другим предметам, но и получить психолого-педагогическую подготовку и ориентироваться на поступление на педагогические направления.

Мы планируем «запустить» проект 1 сентября 2022 года.

В процесс включены все районы Рязанской области. В настоящее время о желании обучаться в «Педагогических классах» заявили 260 учащихся. Для муниципальных образований планируется реализовывать идею сетевого педагогического класса – учащиеся из разных районов через онлайн-подключение будут участвовать в занятиях, которые будут проводить преподаватели РГУ имени С.А. Есенина.

Часть активностей, связанных с профессиональными пробами, будет осуществляться на местах, где будут работать кураторы, которые пройдут повышение квалификации в РГУ.

— Какие преференции будут при поступлении у абитуриентов, окончивших такие классы?

— Обучение в таких классах даст дополнительные баллы в индивидуальные достижения, которые будут плюсоваться к результатам ЕГЭ. Сейчас мы прорабатываем механизм, связанный с участием выпускников данных классов в нашем внутреннем конкурсе «Интеллект +», который позволяет получать сертификаты с дополнительными баллами.

— Проект «Педагогические классы» уже реализовывался в 90-е годы. Был ли полезен прошлый опыт?

— Безусловно, когда мы разрабатывали проект, обратились к наработкам преподавателей, которые в 90-е годы 20 века работали в педагогических классах Рязани и области.

Мы посмотрели, какие предметы были в программе тогда. Взяли в новую программу предметы «Основы психологии», «Основы педагогической профессии». Добавили предмет «Основы межкультурной коммуникации», понимая, что в современном мире выстраивание коммуникации очень важная компетенция.

Такой предмет, как «Основы проектной и волонтёрской деятельности», включенный в программу проекта, мы рассматриваем, как первые профессиональные пробы.

— С какого класса начинаются занятия в «Педагогических классах»?

— В этом году мы приглашаем в педклассы десятиклассников. В Рязани классы будут открыты на базе школ № 8, № 60-61 и № 34. Таким образом, они будут работать в разных районах областного центра. У рязанских школьников будут проходить очные занятия, которые будут проводить преподаватели вуза. Это другой вариант, отличающийся от сетевых классов, который мы будем развивать в районах Рязанской области. Но он не менее интересный.