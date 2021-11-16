РГУ имени С.А. Есенина готовится ко Дню открытых дверей

21 ноября в 11.00. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина проведёт в онлайн-формате День открытых дверей.

Накануне мероприятия главный редактор «7 info» Надежда Майорова встретилась с ответственным секретарём приёмной комиссии РГУ Дмитрием Перехватовым.

Поговорили о прошлогодней приёмной кампании, об инновациях приёма 2022 года и о многом другом.

— Дмитрий Сергеевич! Вы посетили семинар «Инновации в работе приёмных комиссий», который прошел в Санкт-Петербурге в конце сентября 2021 года. Какие инновации ждут абитуриентов 2022 года?

Главная особенность приемной кампании 2022 года – возвращение процедуры зачисления в вуз по оригиналам документов. В прошлом году эпидемическая ситуация не позволила нам этого сделать, надеемся, что теперь ситуация изменится. Данная мера упорядочит приём и позволит избежать ситуаций прошлогодней кампании, когда абитуриенты пытались подавать «Согласие на зачисление» одновременно в несколько вузов. Кроме того, есть небольшие изменения, касающиеся учёта индивидуальных достижений.

— Утверждены Правила приёма на 2022 год. В чём их отличия от Правил 2021 года?

На официальных сайтах всех вузов РФ 1 ноября 2021 года должны были быть опубликованы Правила приёма-2022, основанные на федеральном законодательстве. В индивидуальных достижениях, помимо золотого значка ГТО, теперь учитываются серебряный и бронзовый. Расширился спектр индивидуальных достижений, которые могут добавить баллы к ЕГЭ.

В РГУ имени С.А. Есенина – это ставшие уже традиционными конкурсы «Интеллект +» и «Талант +». В прошлом году, из-за невозможности добавить баллы к индивидуальным достижениям, мы их не проводили. В 2022 году у абитуриентов РГУ есть уникальная возможность, участвуя в данных конкурсах, добавить баллы к ЕГЭ, пополнив свою «копилку» индивидуальных достижений.

— Оправдана или нет технология «двух» волн, которая впервые применилась летом 2021 года?

Ещё раз уточню, что подразумевает под собой ставшее расхожим выражение «две волны».

Мы говорим о двух приказах о зачислении. В первый приказ попадают абитуриенты, зачисляемые в вуз по особым квотам – так называемые целевики, олимпиадники и льготники. Это так называемый этап предварительного зачисления.

Второй приказ формируется по итогам общего конкурса. Поэтому, фактически, выражаясь принятой у абитуриентов терминологией, существует «единственная волна». Этот этап так и называется – основной этап зачисления.

В 2022 году планируется провести зачисление в аналогичном формате. Если эпидемическая ситуация в стране позволит нам принимать оригиналы документов, то всё пройдёт не так остро, как в 2021 году.

Сложность прошлогодней кампании объясняется тем, что принять решение о передаче оригинала в вуз надо было за полчаса. Подача оригиналов документов в приоритетный вуз исключает такой сценарий.

— Насколько себя оправдали творческие направления, открытые в РГУ имени С.А. Есенина в 2021 году? Осуществлён ли на них набор? Есть ли перспективы открытия бюджетных мест?

Мы набрали группы по режиссуре, дизайну, архивоведению и документоведению. Кроме того, на двухпрофильном направлении подготовки «Педагогическое образование» добавили профиль «Искусство и Дополнительное образование» на очной форме обучения.

На педагогическом направлении были бюджетные места. Говорить о бюджетных местах на режиссуре, дизайне и архивном деле мы сможем после получении государственной аккредитации.

— Доля абитуриентов с дипломом среднего профессионального образования с каждым годом увеличивается. Такие абитуриенты поступают в вуз по результатам внутренних испытаний. В прошлом году для них были организованы онлайн-курсы. Насколько эти занятия оказались востребованы? Будет ли продолжена такая практика в этом году? Есть ли нововведения для поступления в университет после колледжа?

РГУ имени С.А. Есенина заключил договоры о сотрудничестве с несколькими рязанскими колледжами. Подготовительные курсы стали хорошим подспорьем для абитуриентов 2021 года, успешно зачисленных в университет после сдачи внутренних испытаний.

Кроме того, в законодательстве появились изменения, касающиеся учащихся данной категории. Набор в 2022 году будет проходить не по традиционным общеобразовательным предметам, а по профильным вступительным испытаниям, которые определят вузы.

Таким образом, у абитуриентов со средним профессиональным образованием появится возможность поступать как по результатам ЕГЭ, так и по профильным вступительным испытаниям.

— Какие направления подготовки стали самыми популярными в 2021 году?

Традиционные популярные направления подготовки связаны с иностранным языком. Здесь всегда высокие проходные баллы ЕГЭ. Серьёзный конкурс в 2021 году был на направления «Статистика» и «Социология». Несмотря на отсутствие бюджетных мест, много заявлений поступило на направления подготовки юридического института РГУ. Хорошая новость – в 2022 году на этих направлениях будут бюджетные места.

— Сколько абитуриентов из других регионов поступили в РГУ по результатам приема 2021 года?

В сентябре 2021 года в РГУ поступило более 2 тысяч студентов. Порядка 60% от общего числа – из других российских регионов. Больше всего – из Московской области и Москвы. Но есть студенты с Дальнего Востока, из Ханты-Мансийского автономного округа. То есть, представлена география всей Российской Федерации.

— Где, когда и в каком формате пройдёт День открытых дверей в РГУ?

К сожалению, из-за пандемии День открытых дверей пройдёт в дистанционном формате. Хотя нам очень хотелось увидеть наших потенциальных студентов лично.

Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, 21 ноября, в воскресенье, в 11.00 по московскому времени в группе ВК «Абитуриент РГУ имени С.А. Есенина» мы проведём онлайн-трансляцию Дня открытых дверей РГУ, в которой примут участие ректор Андрей Иванович Минаев, представители приемной комиссии, студенты-первокурсники.

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