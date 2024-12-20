РГМЭК готовится к масштабному ребрендингу

20 декабря директор Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании Илья Шишкин поздравил работников с их профессиональным праздником, отметив важную роль энергетики в современном мире.

«Без энергетики не было бы мира», — сказал он.

Совсем скоро компанию будет ждать большой ребрендинг. В рамках ребрендинга название изменится на «Р-энергия». Оно призвано упростить узнаваемость бренда для жителей. Цвета новой фирменной символики — зелёный и синий, а персонажем помощником станет милый кот в зелёной кофте.

Илья Шишкин подвёл итоги 2024 года, отметив значительный рост коллектива. Он подчеркнул успешность практик развития производства и привлечения внимания общественности к социальным вопросам на уровне организаций.

Директор выразил уверенность, что коллектив будет стремиться к высоким результатам в следующем году, продолжит улучшать уже достигнутые успехи и в обновлённом стиле.