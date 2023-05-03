Режиссёру фильмов Собчак и блогеру вынесли наказание по делу об осквернении памятника в Касимове

Мировой судья судебного участка № 29 Касимовского района Рязанской области Роман Самонов назначил ограничение свободы на восемь месяцев участнику съёмочной группы журналистки Ксении Собчак и режиссёру Сергею Ерженкову, а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву. Об этом сообщает ТАСС.

Они не должны покидать дом с 22:00 до 06:00, менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, а также раз в месяц являться на регистрацию.

Уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм» было возбуждено в отношении Ерженкова и Скореева после проведения акции в Касимове 5 марта 2022 года, во время которой постамент памятника Ленину был исписан водоэмульсионной краской. Участники акции пояснили, что это было сделано с целью привлечения внимания к состоянию памятников в городе.

В августе 2022 года мировой судья судебного участка № 27 Касимовского района прекратил это уголовное дело, назначив им штрафы в размере 15 тыс. рублей. Однако апелляционный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.