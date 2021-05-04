9.4 C
Рязань
Вторник, 4 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до июня в Липецкой области

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Липецкой области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Новые ограничения действуют до июня. Соответствующие изменения в коронавирусное постановление ввел глава региональной администрации Игорь Артамонов. 

Так, режим самоизоляции пожилые люди должны будут до 31 мая. При этом данное ограничение касается неработающих пенсионеров. А если пожилой человек работает, то его рекомендуется перевести на удаленный режим. 

Кроме того, изменения коснулись и дистанционной работы. Теперь работники здравоохранения, привитые от COVID-19 и имеющие антитела могут выходить в офис. 

Поправками снят запрет торговать неупакованным хлебом и готовой продукцией без индивидуальной упаковки.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]