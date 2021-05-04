Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до июня в Липецкой области

- Advertisement -

В Липецкой области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Новые ограничения действуют до июня. Соответствующие изменения в коронавирусное постановление ввел глава региональной администрации Игорь Артамонов.

Так, режим самоизоляции пожилые люди должны будут до 31 мая. При этом данное ограничение касается неработающих пенсионеров. А если пожилой человек работает, то его рекомендуется перевести на удаленный режим.

Кроме того, изменения коснулись и дистанционной работы. Теперь работники здравоохранения, привитые от COVID-19 и имеющие антитела могут выходить в офис.

Поправками снят запрет торговать неупакованным хлебом и готовой продукцией без индивидуальной упаковки.