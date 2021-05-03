Режим повышенной готовности ввели в Костромской области

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В Костромской области ввели режим повышенной готовности. Все из-за подтопления садовых участков в одном из населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Из-за повышения уровня воды в Волге подтопило 10 приусадебных участков в Бакшеевском сельском поселении. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Департамент региональной безопасности предвидел такое развитие событий, поэтому в населенном пункте приняли все меры для обеспечения защиты населения.

— Мы ведем ежедневный мониторинг уровня воды в реке. Местных жителей регулярно информируют о паводке. В селе постоянно дежурят спасатели и сотрудники муниципальных органов власти. Для ликвидации последствий паводка созданы необходимые запасы технических средств, а также продуктов и лекарств, — говорится в сообщении.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил ежедневно обходить дома, которые находятся в зоне подтопления. Департамент региональной безопасности держит ситуацию на постоянном контроле.