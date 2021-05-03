Режим повышенной готовности ввели в Костромской области

В Костромской области ввели режим повышенной готовности. Все из-за подтопления садовых участков в одном из населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Из-за повышения уровня воды в Волге подтопило 10 приусадебных участков в Бакшеевском сельском поселении. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
Департамент региональной безопасности предвидел такое развитие событий, поэтому в населенном пункте приняли все меры для обеспечения защиты населения.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил ежедневно обходить дома, которые находятся в зоне подтопления. Департамент региональной безопасности держит ситуацию на постоянном контроле.