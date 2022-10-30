Воскресенье, 30 октября, 2022
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Ревнивый мужчина забил сожительницу газовым ключом, застав её с другим

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Изображение от fxquadro на Freepik

В Амурской области суд признал 44-летнего местного жителя виновным в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Преступление совершено днём 11 мая 2022 года на улице Октябрьской города Свободный. Днём мужчина вернулся домой и застал сожительницу с другим. В порыве ревности он ударил газовым ключом сначала соперника, а когда тот сбежал, набросился на гражданскую супругу. После множественных ударов пострадавшая скончалась на месте.

Об убийстве мужчина сообщил полиции утром следующего дня, написав явку с повинной.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил убийце 9 лет 10 месяцев колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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