Ревнивый мужчина вытолкнул сожительницу с 4-го этажа

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование убийства 42-летней местной жительницы (ч.1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Фигурант уголовного дела — 41-летний сожитель погибшей. По версии следствия, убийство совершено 6 октября 2022 года. Во время распития спиртного, мужчина и женщина поссорились на почве ревности, сожитель вытолкнул потерпевшую из открытого окна её квартиры, расположенной на 4-м этаже.
От полученных травм пострадавшая умерла на месте.
Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.