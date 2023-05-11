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Ревнивый мужчина вытолкнул сожительницу с 4-го этажа

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В Петропавловске-Камчатском завершено расследование убийства 42-летней местной жительницы (ч.1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Фигурант уголовного дела — 41-летний сожитель погибшей. По версии следствия, убийство совершено 6 октября 2022 года. Во время распития спиртного, мужчина и женщина поссорились на почве ревности, сожитель вытолкнул потерпевшую из открытого окна её квартиры, расположенной на 4-м этаже.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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