Вторник, 2 июля, 2024

Ревнивый муж поджёг жену на Урале, женщина умерла

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео СУ СК РФ по Свердловской области

На Урале скончалась женщина, которую поджёг ревнивый муж, пишет E1.ru.

ЧП случилось в посёлке под Первоуральском ночью 28 июня. Во время застолья с алкоголем между супругами случился конфликт. Александр облил Кристину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

По словам пресс-секретаря Свердловского главка полиции Валерия Горелых, причиной случившегося стала ревность мужчины.

Кристина получила ожоги 80% тела, женщину доставили в реанимацию, но врачи оказались бессильны — 1 июля пациентка скончалась.

Задержанного обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью, сейчас следствие собирается изменить статью на более жёсткую.

По решению суда обвиняемый помещён под стражу.

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