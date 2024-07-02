Ревнивый муж поджёг жену на Урале, женщина умерла

На Урале скончалась женщина, которую поджёг ревнивый муж, пишет E1.ru.
ЧП случилось в посёлке под Первоуральском ночью 28 июня. Во время застолья с алкоголем между супругами случился конфликт. Александр облил Кристину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.
По словам пресс-секретаря Свердловского главка полиции Валерия Горелых, причиной случившегося стала ревность мужчины.
Кристина получила ожоги 80% тела, женщину доставили в реанимацию, но врачи оказались бессильны — 1 июля пациентка скончалась.
Задержанного обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью, сейчас следствие собирается изменить статью на более жёсткую.
По решению суда обвиняемый помещён под стражу.