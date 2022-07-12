Ревнивого рязанца будут судить по двум уголовным статьям

Ревнивого рязанца будут судить по статьям о поджоге и краже.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Рязани, подозреваемого в поджоге двух машин. Установлена его причастность также к краже четырёх аккумуляторов с двух грузовиков.

Оперативно-розыскные мероприятия провели оперативники угрозыска УМВД России по Рязанской области с коллегами из отдела МВД по Железнодорожному району Рязани. Подробности сообщили в управлении МВД по Рязанской области.

В полицию обратился 29-летний рязанец. В феврале во дворе его дома сгорел ВАЗ-2115, а в марте — Volkswagen. В обоих случаях причиной возгораний стали поджоги.

Предварительно установлено, что 34-летний житель города решил таким образом наказать своего соперника — 29-летнего рязанца, с которым стала общаться возлюбленная подозреваемого. Мужчина спалил одну машину разлучника, а когда тот обзавёлся новой, спалил и её.

В полиции отметили, что к мести задержанный готовился тщательно и старался не оставлять улик. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.