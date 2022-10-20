Ревнивец с сайта знакомств изрезал женщину ножом

В Тамбовской области суд признал виновным в покушении на убийство 35-летнего жителя Кирсанова. Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В декабре 2021 года мужчина на сайте знакомств познакомился с 35-летней женщиной и стал приезжать к ней в гости в Уварово. 7 июля 2022 года около подъезда её дома на почве ревности нанес женщине множественные ножевые ранения.

Преступник уехал на машине, его жертва, благодаря оказанной вовремя медицинской помощи, осталась жива.

Суд назначил ревнивцу 6 лет колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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