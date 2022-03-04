Ресурсоснабжающие организации Скопинского района активизируют работу по обеспечению комплекса инвестиционных объектов ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Это позволит обеспечить своевременный запуск в эксплуатацию завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека и объектов сопутствующей социальной инфраструктуры в селе Успенское.

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Такие решения и планы были озвучены на выездном рабочем совещании, которое состоялось 3 марта на строительной площадке инвестора. В нем приняли участие руководитель профильного департамента Корпорации развития Рязанской области Андрей Стрижевский, и.о. замглавы администрации Скопинского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Сергей Болдин и заместитель по экономическому развитию Галина Овсянникова, представители подрядных организаций, компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» – технический директор Денис Герасимов, главный инженер Алексей Голубцов и менеджер проектов Анна Гореликова.

Главный вопрос обсуждения касался проблем, возникающих с обеспечением комплекса объектов инвестора водоснабжением необходимого давления. По итогам переговоров стороны определили последовательность дальнейших действий. В частности, специалисты коммунальной службы с наступлением строительного сезона выполнят дополнительную проверку системы водоснабжения в селе Успенское и необходимый ремонт инженерных сетей. На местном уровне курировать их работу будет администрация Скопинского района.

Совещание продолжилось осмотром площадки, где ведется строительство инфраструктурных объектов для сотрудников будущего завода, где будет создано более 250 новых рабочих мест. Как сообщили представители инвестора, проектом предусмотрено возведение гостиничного комплекса с бассейном, фитнес-залом и залом для занятий йогой, таунхаусов, детских и спортивных площадок. Совокупный объем инвестиций в строительство всех объектов проекта ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» составит порядка 7 млрд рублей.