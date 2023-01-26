Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

Ресурсные центры по поддержке НКО появятся в 2023 году в 5 районах Рязанской области

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Фото с сайта правительства Рязанской области

26 января в Доме общественных организаций в Рязани прошёл круглый стол на тему развития сети ресурсных центров по поддержке НКО в регионе в этом году.

В заседании участвовали замминистра по делам территорий и информполитике Рязанской области Елена Матюхина, представители администраций ряда муниципальных образований и ресурсных центров по поддержке НКО.

По словам Елены Матюхиной, работа ресурсных центров направлена на развитие некоммерческих социально ориентированных организаций, оказание им методической и информационной помощи, в том числе укрепление материально-технической базы.

На сегодняшний день ресурсные центры открыты в Скопине, Касимове, Сасове, Рязанском и Рыбновском районах. В 2023 году они появятся в Кораблинском, Клепиковском, Ряжском, Пронском и Михайловском районах.

На встрече представили опыт работы действующих в регионе ресурсных центров и обсуждали дальнейшее расширение их сети. Поговорили и о развитии системы поддержки деятельности НКО, реализации социально значимых проектов.

Ресурсные центры по поддержке НКО появятся в 2023 году в 5 районах Рязанской области

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