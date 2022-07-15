Ремонт кровли в рязанской школе № 28 планируют завершить до 4 августа

Ремонт кровли в школе № 28 города Рязани планируют завершить до 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В мае во время ливня протекла крыша здания, в помещении обрушился потолок «Армстронг». Обеспокоенные качеством ремонтных работ родители попросили проверить их ход.

15 июля по поручению врио губернатора Павла Малкова рабочее совещание в учебном заведении провёл и. о. зампреда правительства Валерий Емец. Участие в нём принимали представители профильного министерства, администрации Рязани, ОНФ.

Сотрудники фирмы-подрядчика рассказали, что ремонтные работы находятся в стадии завершения, недостатки устранят в кратчайшие сроки.