Ремонт дороги на улице Крупской завершается, работы пока не приняты

В Рязани завершается ремонт дороги на улице Крупской, о чем на еженедельном заседании правительства региона сообщил заместитель главы администрации Михаил Ромодин, отвечая на вопрос губернатора Павла Малкова.

Ремонт на этой улице ведется в рамках муниципального контракта с компанией «Рязаньавтодор» на сумму 111 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, работы должны были быть завершены к 31 октября 2024 года, но пока они не приняты, идёт проверка.

Один из вопросов касается примыкания к дому № 9 на улице Крупской, где подрядчик займется устранением застоя воды на границе земельного участка многоквартирного дома. В рамках дополнительных работ на прошлой неделе, 9 ноября, был обустроен наклонный съезд на пересечении с улицей Костычева.

Михаил Ромодин также сообщил, что уже подготовлена проектная документация для ремонта самой улицы Костычева. Стоимость этих работ оценивается в 25 миллионов рублей, администрация города намерена подать заявку в Минтранс для получения финансирования на 2025 год.