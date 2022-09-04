Ремонт дорог картами в Рязани входит в завершающую стадию

В Рязани продолжается приёмка участков дорог, где идёт ремонт картами. Большинство дорог готовы полностью. На 10 участках работы по текущему ремонту завершаются.

По трём объектам, на которых ремонт ведёт генподрядчик АО «Рязаньавтодор», 3 сентября проехала Елена Сорокина. Протяжённость каждого участка немногим превышает 600 метров.

Как рассказала градоначальник в своём Telegram канале, в текущем году объём работ большой, как никогда. Работы по поручению Павла Малкова контролируются на всех этапах. Двухлетние контракты 2021-2022 годов завершены, по контрактам 2022-2023 работы продолжаются.

На участке дороги по улице Стройкова работы выполнены на 95 процентов. Полностью уложено асфальтовое покрытие, сделаны тротуары с бордюрами, экопарковка. Завершаются работы по устройству освещения – установили 16 новых опор. Подрядчик приступает к нанесению разметки и монтажу знаков, а позже проведёт озеленение. Перед ремонтом дороги выполнили замену теплотрассы.

На улице Новаторов уложили нижний слой асфальта, установили бортовой камень, подготовили основание под асфальтировку тротуаров. Контракт заканчивается через несколько дней. Мэр Рязани выразила обеспокоенность, что подрядчик не уложится в срок. В таком случае предусмотрены штрафные санкции за каждый день просрочки.

На проезде Шабулина участок практически готов. Выполнен ремонт проезжей части, тротуаров и бордюров. Обочины укрепили чёрным щебнем: здесь много предприятий, которые используют грузовики. Общественная приёмка этой дороги пройдёт уже во вторник.