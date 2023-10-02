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Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом

7info

30 сентября при фантастических +24 градусах в новом для рыбатлона месте — живописной «Рыбацкой деревне» под Рязанью на водоеме Старая Тишь прошел ежегодный спиннинговый чемпионат. Рыбатлонисты из Рязанской, Московской и Тульской областей стартовали у красивейшего маяка в окружении ярких домов и устремились за хищником….

Первым поймал рыбу молодой рязанец Егор Архипов и умчался на второй круг. За ним в погоню ринулись сразу несколько рыбатлонистов. Были среди них и девушки, сумевшие справиться с первым окушком. Но как не старались многие опытные спортсмены, а Егора в этот последний сентябрьский денек было не остановить. Он очень быстро справился и со второй рыбой, в итоге финишировав без проблем и без погони с супер-результатом 13 минут 33 секунды. 2-е место завоевал опытный житель Коломны Ярослав Егоршин, бронза уехала в Москву к одному и самых мощных рыбатлонистов современности Валентину Вагшулю.

Среди девушек довольно неожиданно победу праздновала рязанка Светлана Снегирева, которая в этом году вообще очень хорошо выступила! Среди детей до 12 лет чемпионом стал Егор Савинкин. Призы в этот погожий осенний день получили более 30 человек.

В 2023 году был поставлен рекорд по проведенным официальным рыбатлонам в России! Два зимних, четыре поплавочных и один спиннинговый — в Рязанской области, зимний, поплавочный и спиннинговый — в Башкирии, а также зимний — в Карелии. Всего — 11 стартов! Дальше — больше!

Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом
Рекордный сезон рыбатлона-2023 завершился ярким спиннинговым чемпионатом

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