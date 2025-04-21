Рекорд тепла 1950 года побит в Рязани

В Рязани 20 апреля побит рекорд тепла. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В 16 региональных центрах в воскресенье, 20 апреля, было зафиксировано небывалое тепло. Среди них город Рязань. Температура воздуха достигла 25,8 градусов. Предыдущий рекорд 22,7 градусов был поставлен в 1950 году.

Вместе с Рязанью рекорд тепла побили Смоленск, Брянск, Кострома, Тверь, Нижний Новгород, Владимир, Чебоксары, Москва, Коломна, Калуга, Тула, Ульяновск, Орёл, Херсон, Воронеж и Луганск.