Исследования показали, что регулярная сексуальная активность может благоприятно влиять на лечение ряда заболеваний. Журналисты «Вечерней Москвы» выяснили у специалистов, какие болезни могут улучшаться благодаря регулярной половой жизни и существует ли риск для здоровья при частом сексе.

По словам врача-сексолога и психотерапевта, президента «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгения Кульгавчука, регулярная половая жизнь не только улучшает настроение и снижает уровень стресса, но и оказывает положительное влияние на физическое здоровье.

— Исследования подтверждают улучшения во всех аспектах здоровья, начиная от укрепления иммунной системы и заканчивая профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что человек — существо биопсихосоциальное, и когда он чувствует себя любимым, его физическое и психическое здоровье улучшается, — отметил Кульгавчук.

Однако эксперт предупреждает, что секс не должен восприниматься как форма лечения. Интимные отношения — это прежде всего эмоциональная связь, а не «лечебная физкультура».

— Важно понимать свою сексуальную норму и соблюдать её. Избыток сексуальной активности может привести к проблемам, таким как синдром тревожного ожидания неудачи, который часто встречается у мужчин, не знающих основ гигиены сексуальной жизни. Если подходить к этому вопросу осознанно и с постоянным партнером, регулярный секс улучшает не только здоровье, но и качество жизни, — добавил Кульгавчук.

Врач-психиатр и сексолог Алексей Вилков также подчеркнул положительное влияние регулярной сексуальной активности с постоянным партнером на здоровье.

— Секс способствует выработке эндорфинов — гормонов удовольствия, которые помогают справиться с симптомами депрессии. Частый секс также улучшает физическую активность, что способствует снижению веса и повышению уровня серотонина, улучшая настроение, — объяснил Вилков.

Он добавил, что у мужчин регулярная половая жизнь улучшает кровообращение и состояние сердца, а также укрепляет иммунитет. Однако это справедливо только при регулярной активности несколько раз в неделю и с постоянным партнером.

— Нерегулярная сексуальная активность и частая смена партнеров могут нанести вред здоровью. Во-первых, увеличивается риск заболеваний, передающихся половым путем. Во-вторых, такая нестабильность может повысить тревожность и ухудшить качество интимных отношений, что часто приводит к неудовлетворенности, неврозам и депрессии, — предостерегает Вилков.

Он подчеркнул, что постоянные отношения и регулярная сексуальная активность помогают бороться с тревожными расстройствами и неврозами, так как эндорфины, вырабатывающиеся во время близости, снижают уровень тревоги и беспокойства, создавая чувство спокойствия и удовлетворенности.