Регионы предложили внести в закон возможность усыпления агрессивных бродячих животных

Ряд регионов направил в Госдуму свои предложения об изменениях федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Среди них — возможность усыпления агрессивных особей, ограничение количества питомцев в жилых помещениях и штрафы за отказ от животного.

- Реклама -

Многие идеи уже рассматриваются федеральными законодателями, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

– Часть предложений о расширении полномочий субъектов мы готовы поддержать. Например, дать реальную возможность запрета самовыгула в муниципалитетах, потому что многие нападения осуществляются не безнадзорными животными, а владельческими. Также мы поддерживаем предложение субъектов самостоятельно решать, осуществлять выпуск животных в среду обитания или содержать их в приютах пожизненно, если регион для себя такое решение принимает, — рассказал Владимир Бурматов.

Он добавил, что есть регионы, которые очень эффективно работают с безнадзорными животными, возвращая их в естественную среду и при этом снижая популяцию за счет массовой стерилизации, например, Санкт-Петербург или Нижний Новгород.

Кроме того, есть регионы, где после стерилизации и прививок пристраивают животных в добрые руки или оставляют на пожизненное содержание в приюте, не возвращая в среду обитания, так делают в Москве. Также, по мнению парламентария, важно повысить ответственность владельцев животных.

- Реклама -

О сроках рассмотрения предложений регионов в Госдуме не сообщают.

Подробности читайте в материале «Известий».

