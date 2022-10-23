Региональный материнский капитал в Рязанской области можно будет потратить на покупку компьютера

В Рязанской области на средства маткапитала региона можно будет приобрести компьютерную технику. Это следует из проекта закона Рязанской области от 21 октября.

Ещё одно изменение касается использования средств материнского капитала для ремонта жилого помещения. В законопроекте исключается требование о наличии права собственности на такое помещение.

Отдельный пункт документа предусматривает возможность получить маткапитал семьям с тремя и более детьми, рождёнными с 2011 года, которые ни разу не воспользовались ранее своим правом получить поддержку.

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