Воскресенье, 23 октября, 2022
Татьяна Проводина

Региональный материнский капитал в Рязанской области можно будет потратить на покупку компьютера

На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области на средства маткапитала региона можно будет приобрести компьютерную технику. Это следует из проекта закона Рязанской области от 21 октября.

Ещё одно изменение касается использования средств материнского капитала для ремонта жилого помещения. В законопроекте исключается требование о наличии права собственности на такое помещение.

Отдельный пункт документа предусматривает возможность получить маткапитал семьям с тремя и более детьми, рождёнными с 2011 года, которые ни разу не воспользовались ранее своим правом получить поддержку.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/