Региональных активистов Движения Первых посвятили в Хранители истории

3 сентября в парке Советско-Польского братства по оружию 100 активистов Движения Первых посвятили в Хранители истории.

Это проект Движения, посвященный исторической тематике. Неравнодушные ребята, любящие историю будут ухаживать за памятниками, архитектурным достоянием города, продвигать и организовывать исторические мероприятия в своих школах. На посвящении в Хранители 100 активистов дали клятвы, а после, им вручили значки и кепки заместитель председателя регионального отделения Движения Первых Сергей Лазарев, заместитель председателя Комитета по делам молодежи Рязанской области Николай Петрушкин и председатель регионального отделения «Поискового движения России».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации. Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность

в Движении».