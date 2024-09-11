Среда, 11 сентября, 2024

Региональное отделение Движения Первых и региональное отделение Федерации Го по Рязанской области заключили соглашение о сотрудничестве

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено пресс-службой Движения Первых

11 сентября председатель регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева и председатель регионального отделения Федерации Го по Рязанской области Вероника Федотова заключили соглашение о сотрудничестве.

Оба региональных отделения уже давно сотрудничают, принимают участие в совместных мероприятиях. Активисты Движения становились соорганизаторами и участниками Открытого кубка Рязанской области по Го, создавали полезный контент для популяризации игры.

«Игра Го – одна из любимых игр моей семьи, поэтому мы часто принимаем участие в соревнованиях, которые проводит регионального отделение. Активисты Движения Первых вовлечены в организацию и многие заинтересовываются и начинают сами играть. С подписанием соглашения мы сможем увлечь не только ребят, но их родителей и педагогов в эту игру. И, конечно, создавать больше совместных событий», – Татьяна Косачева, председатель регионального отделения Движения Первых.

«Го – логическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае. По общему числу игроков – одна из самых распространённых настольных игр в мире. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. В Рязани это направление развивает региональное отделение федерации Го по Рязанской области. В регионе регулярно проводятся официальные соревнования», – Вероника Федотова, председатель регионального отделения Федерации Го по Рязанской области.

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